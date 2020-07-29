Минэнерго России признано самым открытым Федеральным органом исполнительной власти

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 29 июля. – Министерство энергетики Российской Федерации признано самым открытым Федеральным органом исполнительной власти по результатам нового рейтинга открытости госорганов.

Счетная палата Российской Федерации провела анализ государственного управления, в частности, практик открытости. В этом году были использованы несколько методов сбора данных с их последующей экспертной оценкой: мониторинг официальных сайтов и социальных сетей; анализ полноты и качества опубликованных наборов данных; запросы информации в разной форме и с разным статусом, содержательная оценка ответа на запросы, анализ открытой информации о работе общественных советов при ФОИВ.

По итогам анализа каждому рассмотренному ведомству присвоен рейтинг, обозначаемый трехбуквенным сочетанием. По каждому из трех вышеуказанных направлений организация относится к одной из трех категорий – A, B или C, где A означает высокую степень открытости, B – среднюю, а C – низкую.

В этом году с высокой степенью открытости признаны только три ФОИВа, в том числе Минэнерго России, которое и возглавило рейтинг с оценкой AAB, далее следуют Росмолодежь (AAC) и Федеральная служба судебных приставов (ФССП России, – ААС).

Рейтинг открытости российских ФОИВ:

MIL OSI