Олег Матыцин и Станислав Поздняков будут совместно руководить Штабом по контролю за обеспечением подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации

Source: Russia Ministry of Sport

Министерство спорта Российской Федерации внесло изменения в принцип организации работы Штаба по контролю за обеспечением подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации для участия в Олимпийских играх и утвердило обновлённый состав Штаба. Руководить работой будут совместно Министр спорта Олег Матыцин и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Данное решение направлено на усиление взаимодействия между Министерством спорта и ОКР, повышение оперативности и эффективности выполнения задач, связанных с подготовкой спортсменов олимпийского уровня.

Штаб входит в трехуровневую систему органов управления и контроля подготовки сборных команд России к Олимпийским играм. Основные функции Штаба – контроль выполнения программных документов, а также координация деятельности и обеспечение согласованных действий органов власти и спортивных организаций – участников подготовки спортивных сборных команд страны к Олимпийским играм.

Ближайшее заседание Штаба состоится 30 июля, на нём будет утверждён регламент работы Штаба, а также рассмотрены вопросы подготовки олимпийских сборных команд России с учётом текущей эпидемиологической обстановки. В частности, Штаб обсудит планы подготовки к перенесённым на 2021 год Играм ХХХII Олимпиады в Токио и к Играм XXXIII Олимпиады 2024 года в Париже.

Пресс-служба Минспорта России

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