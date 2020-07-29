О. Мельниченко: Интернет-опубликование решений местных властей упростит гражданам доступ к информации о своих правах и обязанностях

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторами О. Мельниченко и А. Шевченко внесен законопроект, направленный на совершенствование порядка опубликования муниципальных правовых актов.

Законопроект, направленный на совершенствование порядка опубликования муниципальных правовых актов, внесен в нижнюю палату парламента. Авторами законодательной инициативы стали председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области и первый заместитель председателя этого Комитета Андрей Шевченко. ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области

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«Органы местного самоуправления являются уровнем власти наиболее близким к гражданам. Ими решаются важные вопросы, непосредственно касающиеся обеспечения жизнедеятельности людей в городах и на селе. Поэтому особенно важно обеспечить максимально широкий доступ граждан к информации о нормативных актах, принимаемых местными властями», — пояснил Олег Мельниченко.

Сенатор отметил, что в настоящее время закон обязывает органы местного самоуправления публиковать принимаемые ими акты в газетах и иных печатных изданиях. Размещение в Интернете рассматривается как вспомогательный источник, в основном для объёмных графических и табличных материалов.

Внесенный законопроект позволит органам местного самоуправления, исходя из местных условий, выбирать наиболее удобный для жителей способ опубликования своих актов

«Внесенный законопроект позволит органам местного самоуправления, исходя из местных условий, выбирать наиболее удобный для жителей способ опубликования своих актов: на бумаге, в печатных изданиях, или в Интернете — в официальных сетевых изданиях, созданных органами власти или подведомственными им учреждениями», — сообщил Олег Мельниченко.

Таким сетевым изданием, как пояснил парламентарий, может быть, например, «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), на котором сейчас размещаются федеральные законы, акты Правительства и федеральных ведомств, а также законы субъектов Федерации и иные документы региональных органов власти.

Олег Мельниченко обратил внимание, что тираж местных газет, как правило, не велик. К тому же печатные издания выходят в свет с определенной периодичностью и поступают читателям не всегда в день выхода из печати. В то же время сетевые издания одновременно и бесплатно доступны многим жителям.

«Предлагаемые изменения позволят облегчить доступ граждан к текстам муниципальных правовых актов и расширить аудиторию ознакомления с ними. Людям не придется тратить время на поиск нужной им газеты, а местные власти смогут сэкономить средства местного бюджета. В тех районах, например, на селе, где бумажные издания доступнее Интернета, может быть сохранен существующий порядок опубликования местных актов», — подчеркнул сенатор.

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