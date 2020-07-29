По материалам проверки прокуратуры Омской области возбуждено уголовное дело о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Омской области провела проверку соблюдения законодательства об охране атмосферного воздуха, в ходе которой выявила нарушения в деятельности хозяйствующего субъекта, занимающегося изготовлением асфальтобетонной смеси на производственной площадке в поселке Горячий ключ Омского района.

Установено, что, несмотря на вступившее в законную силу решение суда, вынесенное по иску прокурора, о прекращении эксплуатации оборудования до получения в установленном законом порядке инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, разработки предельно допустимых выбросов и допустимых нормативов вредного физического воздействия на атмосферный воздух, предприятием вновь многократно превышено фактическое количество загрязняющих веществ от стационарного источника загрязнения.

Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований на производстве создает прямую угрозу жизни и здоровья человека.

Заместитель прокурора Омской области направил материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферы).

Расследование уголовного дела находится под контролем руководства прокуратуры области.

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