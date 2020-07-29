Source: Russia Federal Space

#НПО Лавочкина#Главное#ExoMars-2022#Марс29.07.2020 12:17

Продолжены работы по проекту ExoMars-2022

В июне 2020 года, с учетом ограничений, вызванных эпидемиологической ситуацией в Евросоюзе и Российской Федерации, на производственной площадке Thales Alenia Space Italia (г. Турин, Италия) специалистами НПО Лавочкина (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») и Thales Alenia Space продолжены работы в рамках российско-европейского проекта ExoMars-2022.

На фоне сохраняющихся мер по профилактике COVID-19 потребовалось тесное сотрудничество между российской и европейской сторонами для получения специальных разрешений для российских специалистов, чтобы при соблюдении всех необходимых медицинских условий можно было избежать длительного карантина. В настоящее время группа специалистов НПО Лавочкина и предприятий кооперации участвует в испытаниях космического аппарата ExoMars.

Успешно выполнены работы по расстыковке перелётного модуля от десантного модуля, осуществлены проверки оборудования, подтвердившие работоспособность лётного образца ExoMars после завершения испытаний в г. Канны (Франция), транспортировки и хранения на территории Thales Alenia Space Italia.

Миссия ExoMars-2022 — второй этап крупнейшего совместного проекта Госкорпорации «Роскосмос» и Европейского космического агентства по исследованию поверхности и подповерхностного слоя Марса в непосредственной близости к месту посадки, проведение геологических исследований и поиск следов возможного существования жизни на планете. Он откроет новый этап исследования космоса для мирового научного сообщества.

НПО Лавочкина является головным исполнителем и координатором работ с российской стороны, а также разработчиком и изготовителем десантного модуля с посадочной платформой.

Старт миссии запланирован в рамках «астрономического окна» в августе-сентябре 2022 года. Этот период выбран с учётом баллистических условий, которые позволяют осуществить запуск с Земли к Марсу каждые два года.

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