Сенаторы обсудили развитие транспортной и авиационной инфраструктуры на Севере

Source: Russia – Council of the Federation

Члены Совета Федерации приняли участие в выездном заседании Секции транспортного и инфраструктурного развития Арктической зоны РФ Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации в Республике Коми.

Член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми Дмитрий Шатохин, ШатохинДмитрий Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Тыва Дина Оюн, ОюнДина Ивановнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Тыва член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Красноярского края Валерий Семенов, СеменовВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Красноярского края а также представители Министерства транспорта, Правительств Республики Коми и Ненецкого автономного округа, эксперты Московского дорожного университета в рамках работы Секции обсудили развитие транспортной и авиационной инфраструктуры на Севере.

По словам Дмитрия Шатохина, стоит задача – наметить вектор развития на ближайшие 2–3 года.

Дмитрий Шатохин

«Указом Президента России были утверждены Основы государственной политики в Арктике на период до 2035 года. Один из разделов посвящён вопросам развития инфраструктуры Арктической зоны. Сюда комплекс задач: расширение возможностей судоходства, включая проведение дноуглубительных работ, расширение сети аэропортов и посадочных площадок, обеспечение транспортной доступности населённых пунктов, не имеющих связи с сетью автодорог общего пользования», — сказал парламентарий.

Основными темами для обсуждения стали применение уникальных технологий в дорожной отрасли на северных территориях, реализация «вертикального» северного дорожного проекта, проблемы развития авиационного сообщения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Дмитрий Шатохин

«Сегодня блок законов по Арктике принимается не только для нефтегазового бизнеса, но и для предпринимателей муниципального уровня, например тех, кто занимается социальным развитием на своей территории», – подчеркнул Валерий Семенов.

В рамках поездки сенаторы также осмотрели ход реконструкции участка строительства дороги Сыктывкар – Усинск – Нарьян-Мар, отремонтированный аэропорт в Ухте в рамках государственно-частного партнерства.

По итогам заседания в проект решения совета Правительству России были внесены предложения рассмотреть возможность разработки дорожной карты обновления парка воздушных судов на Крайнем Севере и в Арктике, проработать дополнительные меры поддержки владельцев аэропортовой инфраструктуры, включить Республику Коми в субъекты России, при расчёте субсидии которым применяется коэффициент, учитывающий удалённость и труднодоступность территории и т. д.

«В Республике Коми чётко отлажена система взаимодействия различных уровней власти. Сегодня решились многие вопросы, и мы наглядно увидели, как можно действовать у себя в регионах в схожих ситуациях», – подытожила Дина Оюн.

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