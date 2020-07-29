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Сенатор провел прием граждан в Ярославской области.

Представитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области в рамках работы в регионе провел первый прием граждан, в ходе которого обсуждались вопросы защиты прав граждан в сфере туристического обслуживания.

В рамках встречи, которая проходила в дистанционном формате, сенатор обсудил вопросы, касающиеся проблемы возврата денег за авиабилеты, в том числе по «невозвратному» тарифу в случае отказа пассажира от воздушной перевозки, предоставления субсидий субъектам МСП, которым принадлежат гостиницы с номерным фондом не больше 100 номеров, работы гостиниц и т. д.

Парламентарий отметил, что в связи с пандемией наряду с туристами, у которых возникли проблемы с путевками, пострадали и представители туристического бизнеса.

Этот прием отличная возможность выслушать экспертов в области туристического обслуживания

«Наша цель, и это очень важно, помочь людям разобраться с решением спорных вопросов, с тем, какие виды компенсаций положены, как их получить», — сказал он.

«Этот прием отличная возможность выслушать экспертов в области туристического обслуживания. Мы заинтересованы в том, чтобы представители отрасли внесли свои предложения не только по поддержке всей сферы в период выхода из кризиса, но и по развитию внутреннего туризма», — сказал сенатор.

По его словам, это будет способствовать налаживанию межрегионального взаимодействия и существенно поддержит экономику не только Ярославской области, но и всех субъектов РФ.

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