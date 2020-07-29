Т. Кусайко: Работа по развитию Мурманской области продолжается

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в заседании Правительства региона.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области приняла участие в заседании Правительства Мурманской области.

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Один из основных вопросов повестки заседания, которое прошло в режиме видеоконференции, — улучшение инвестиционного климата в Мурманской области и результаты национального инвестиционного рейтинга.

Сенатор рассказала, что в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата за 2019 год Мурманская область улучшила свое положение и поднялась сразу на 15 позиций с 71-го места на 56-е.

Она пояснила, что рейтинг по итогам года формируется на основе комплексной оценки субъекта – данных официальной статистики, опросов предпринимателей, мнения экспертов, а также позволяет выявить проблемные точки, на которые необходимо обратить внимание всем уровням власти.

В правительстве Мурманской области проведен детальный анализ всех представленных показателей, намечены точки роста для дальнейшего улучшения позиции.

«Несмотря на условия пандемии, работа по развитию региона продолжается: в несколько раз снижены налоговые издержки для бизнеса, создана территория опережающего развития «Столица Арктики», которая будет расширяться. Зарегистрирована управляющая компания ТОР. Положительным фактором является принятие пакета федеральных законов об Арктической Зоне. В июле 2020 года начал работу обновленный Инвестиционный портал Мурманской области, объединивший всю необходимую информацию для инвестора, с кнопкой принципа «одного окна». Синхронизировать работу по улучшению инвестклимата должна Корпорация развития Мурманской области, наблюдательный совет которой возглавил глава региона Андрей Чибис», — сообщила парламентарий.

В ходе заседания участники обсудили также и цифровизацию системы образования.

По словам сенатора, дистанционное обучение выявило проблемы с обеспечением интернетом большинства школ субъекта.

«В регионе внедряется биометрическая система контроля учета доступа в образовательные учреждения, которая позволит обеспечить не только сам доступ, но и контроль за температурой обучающихся. Благодаря встроенной в систему функции распознавания лица, можно будет дополнительное питание оплачивать без банковской карты», — подчеркнула Татьяна Кусайко.

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