Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС-64#Союз МС-1729.07.2020 18:02

Экипаж МКС-64 участвовал в испытаниях гидролаборатории

В гидролаборатории Центра подготовки космонавтов продолжаются работы по предварительным испытаниям систем испытательно-тренировочного комплекса с выполнением задач предстоящих выходов в открытый космос. Работы в рамках испытаний выполняет испытательно-тренировочная бригада гидролаборатории.

Испытания проводятся с участием космонавтов основного экипажа МКС-64 — Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, а также дублеров — Олега Новицкого и Петра Дуброва. В процессе погружений они отрабатывают типовые операции внекорабельной деятельности и целевые задачи предстоящих выходов в открытый космос на экспериментальных установках, включая макет нового модуля российского сегмента Международной космической станции «Наука».

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