А. Шевченко встретился с главами муниципальных образований Оренбургской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор обсудил с главами районов подготовку школ к новому учебному году и встретился с ветеранами Великой Отечественной войны.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области в ходе поездки в регион посетил Шарлыкский, Октябрьский и Александровский районы Оренбургской области.

С главой Шарлыкского района Александром Ампилоговым сенатор посетил две школы, где проводятся масштабные работы по программе «Доступная среда» и строительству пищеблока для обеспечения учащихся горячим питанием.

В селе Александровка Александровского района также полным ходом идут работы по капитальному ремонту школы, а в Булановской средней школе Октябрьского района обновляют спортивный зал.

«Система образования района ставит перед собой задачи по укреплению здоровья обучающихся и формированию культуры здорового образа жизни. Новый спортзал позволит организовать в школе не только обычные программные уроки физкультуры, но и внеклассные кружки и секции, которые заинтересуют детей разного возраста», — подчеркнул сенатор.

Андрей Шевченко в ходе поездки в регион посетил Шарлыкский, Октябрьский и Александровский районы Оренбургской области

1 из 6

Андрей Шевченко в ходе поездки в регион посетил Шарлыкский, Октябрьский и Александровский районы Оренбургской области

2 из 6

Андрей Шевченко в ходе поездки в регион посетил Шарлыкский, Октябрьский и Александровский районы Оренбургской области

3 из 6

Андрей Шевченко в ходе поездки в регион посетил Шарлыкский, Октябрьский и Александровский районы Оренбургской области

4 из 6

Андрей Шевченко в ходе поездки в регион посетил Шарлыкский, Октябрьский и Александровский районы Оренбургской области

5 из 6

Андрей Шевченко в ходе поездки в регион посетил Шарлыкский, Октябрьский и Александровский районы Оренбургской области

6 из 6

В Булановской школе также действует класс «Юнармии» и скоро будет организован еще один. Школьники активно принимают участие в реализации проектов, направленных на развитие патриотического воспитания и изучения истории Отечества и своей малой родины. Ребята участвуют в предметных олимпиадах, конкурсах, исследовательской работе.

С главой Октябрьского района Александром Самойловым парламентарий посетил строящийся трехэтажный жилой дом на 40 квартир для сирот и многодетных семей, сдача которого в эксплуатацию запланирована на конец текущего года.

Во всех муниципальных образованиях Андрей Шевченко встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и вручил им подарки. «Я благодарен всем ветеранам за тот героический подвиг, который они совершили во имя будущих поколений. Горжусь тем, что имею возможность побеседовать с ветеранами, поблагодарить, оказать необходимую помощь», — отметил он.

Совместно с главой Александровского района Александром Писаревым парламентарий посетил парк Победы, где недавно был обновлен монумент павшим в годы Великой Отечественной войны александровцам и сформирована Аллея Героев, которая посвящена Героям Советского Союза — Героям Социалистического Труда и полному кавалеру Ордена Трудовой Славы – уроженцам и жителям района.

MIL OSI