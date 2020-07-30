В г. Санкт-Петербурге вынесен приговор о контрабанде крупной партии кокаина

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении иностранного гражданина. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б», ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств организованной группой в особо крупном размере), ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотического средства организованной группой в особо крупном размере).

Установлено, что мужчина прилетел в г. Санкт-Петербург с целью контрабанды кокаина общей массой более 7 кг. Пока судно с контейнером, где был спрятан кокаин, следовало из порта г. Гуаякиль Республики Эквадор в г. Санкт-Петербург злоумышленник встречался в гостинице с потенциальным покупателем.

В ноябре 2018 года мужчина приехал в морской порт где сообщил номер контейнера, в котором был спрятан кокаин. После передачи денег злоумышленник был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности мужчины и назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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