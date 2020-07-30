В Забайкалье по требованию прокуратуры устранены нарушения законодательства об обеспечении безопасности в сфере газоснабжения

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Центрального района г. Читы Забайкальского края провела проверку по обращению жителей многоквартирных домов, расположенных на ул. Токмакова краевого центра о нарушениях законодательства об обеспечении безопасности в сфере газоснабжения.

Установлено, что в собственности городского округа «Город Чита» с 2016 года находятся объекты газоснабжения. При этом органом местного самоуправления указанные объекты для обслуживания и эксплуатации специализированной организации не передавались и длительное время находились без надлежащего технического обслуживания и эксплуатации. Указанные обстоятельства создавали опасность для проживающих в 8 многоквартирных домах 600 семей.

В этой связи прокуратура внесла в администрацию городского округа «Город Чита» представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

В настоящее время нарушения закона устранены, резервуарная установка и сети газоснабжения переданы акционерному обществу «Читаоблгаз» на обслуживание.

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