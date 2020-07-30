В. Кравченко рассказал об исполнении Постановления СФ по итогам Дней Томской области, а также о поддержке малого и среднего бизнеса

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор поделился планами деятельности возглавляемой им рабочей группы по поддержке МСП при Комитете Совета Федерации по экономической политике.

Член Комитета Совета Федерации по экономической политике, представитель от законодательного (исполнительного) органа власти Томской области Владимир Кравченко КравченкоВладимир Казимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области провел пресс-конференцию в Томске. Участниками мероприятия стали не только журналисты, но и представители деловых и профессиональных сообществ.

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Речь, в частности шла о ходе выполнения Постановления СФ по итогам Дней Томской области.

Говоря о результатах своей работы в Совете Федерации, Владимир Кравченко подчеркнул, что благодаря командному подходу, удается поднимать острые вопросы, находить пути их решения. Это, подчеркнул он, свидетельствует об эффективности верхней палаты в процессе выработки стратегически важных решений на государственном уровне.

«Мы свои предложения озвучиваем на открытой площадке», — продолжил парламентарий. По его словам, высказанные идеи берутся «на карандаш», изучаются.

Владимир Кравченко рассказал о планах деятельности рабочей группы по поддержке малого и среднего предпринимательства при Комитете Совета Федерации по экономической политике, которую он недавно возглавил по предложению председателя Комитета Андрея Кутепова.

Владимир Кравченко

По словам сенатора, работа будет сфокусирована на ходе реализации двух нацпроектов: «Международная кооперация и экспорт» и «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В частности, речь идет о выдвинутом одним из томских предприятий предложении о разработке отдельного банковского продукта для экспортно ориентированных предприятий малого и среднего бизнеса. Парламентарий отметил, что рабочая группа занимается проработкой этой темы, речь должна идти о кредитах с низкой процентной ставкой.

Также Владимир Кравченко отметил активную позицию губернатора Томской области Сергея Жвачкина и региональной администрации.

Сенатор сообщил, что работает в тесном взаимодействии с руководством региона, все поднимаемые темы прорабатываются в субъекте Федерации.

«Если вопросы касаются местного самоуправления, то позиция всегда сверяется с руководителями муниципалитетов», — уточнил сенатор.

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