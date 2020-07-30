В Сахалинской области по материалам прокурорской проверки  в связи с нарушениями при расходовании 7 млн рублей бюджетных средств возбуждено уголовное дело

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Сахалинской области провела проверку исполнения законодательства при содержании Многофункционального центра со встроенными помещениями водноспортивного, физкультурно-оздоровительного назначения (Аква Сити).

Установлено, что в 2018-2019 г.г. министерством имущественных и земельных отношений Сахалинской области с юридическими лицами заключены государственные контракты на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию комплекса зданий и сооружений многофункционального центра.

И.о. министра имущественных и земельных отношений области подписал акты оказанных услуг, не проверив объем их выполнения, т.е. не организовал надлежащую их приемку. При этом в актах выполненных работ был завышен объём оказанных услуг. В результате указанных действий бюджету Сахалинской области причинен ущерб в сумме не менее 7 млн рублей.

В связи с этим материалы прокурорской проверки направлены для рассмотрения в следственное управление Следственного комитета России по Сахалинской области.

По результатам проведенной прокурорской проверки в отношении должностного лица министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

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