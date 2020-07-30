В Якутии в результате принятых мер прокурорского реагирования перед работниками рыболовецкой артели погашена задолженность по оплате труда на сумму около 9,5 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Булунского района Республики Саха (Якутия) провела проверку соблюдения законодательства об оплате труда.

Установлено, что перед 110 работниками рыболовецкой артели «Арктика» имеется задолженность по оплате труда на общую сумму около 9,5 млн рублей.

В целях защиты трудовых прав работников прокуратура направила в их интересах заявления в суд, внесла председателю правления рыболовецкой артели представление. В отношении юридического лица возбуждены административные дела по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы) и ч. 1 ст. 13.19 КоАП РФ (непредставление статданных о задолженности по заработной плате).

Кроме того, по материалам проверки прокуратуры в отношении руководителя артели «Арктика» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

После вмешательства прокуратуры задолженность по оплате труда перед работниками артели полностью погашена.

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