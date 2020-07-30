Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Орбита молодежи#Конкурс30.07.2020 08:42

Завершился приём заявок конкурса «Орбита молодежи-2020»

Завершился приём заявок для участия во Всероссийском молодежном конкурсе научно-технических работ «Орбита молодежи-2020» Госкорпорации «Роскосмос». К отборочному (заочному) туру конкурса допущено 145 заявок, из которых половина работы представлена авторскими коллективами.

70 заявок поступили от организаций российской ракетно-космической промышленности, 69 — из университетов, 3 — из научных институтов и 2 — из школы. География конкурса представлена 15 субъектами Российской Федерации и 1 заявкой из Украины.

По итогам отборочного тура до 100 авторов лучших работ примут участие в финале конкурса, который планируется к проведению в г. Перми в рамках VI Всероссийской молодежной научно-практической конференции «Орбита молодежи» и перспективы развития российской космонавтики” 10- 14 сентября 2020 года. Даты проведения финала были скорректированы в соответствии с договоренностями с принимающей стороной в Пермском крае.

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