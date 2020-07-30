Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в пресс-конференции, на которой обсуждался законопроект об удалённой работе.

Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы приняла участие в пресс-конференции на тему «Законная «удалёнка». Как меняется рынок труда в России». В ходе мероприятия сенатор рассказала о готовящихся изменениях в Трудовой кодекс РФ в части регулирования дистанционной и удалённой работы.

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Соответствующий законопроект был внесён Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга Председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным, заместителем Председателя СФ Андреем Турчаком, ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области председателем Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом, КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края председателем Комитета СФ по социальной политике Инной Святенко, СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы а также группой депутатов.

Пандемия COVID-19 выявила проблемы российского трудового права, состоящие в его недостаточной гибкости и ограниченных возможностях применения информационно-коммуникационных технологий в трудовых отношениях

Инна Святенко отметила, что пандемия COVID-19 выявила проблемы российского трудового права, состоящие в его недостаточной гибкости и ограниченных возможностях применения информационно-коммуникационных технологий в трудовых отношениях. По словам сенатора, законопроект направлен на защиту прав работников, осуществляющих свою трудовую деятельность вне стационарных рабочих мест.

«Сейчас в Трудовом кодексе прописано лишь понятие дистанционной работы. Поэтому к нему предложено добавить понятия «временная дистанционная (удалённая) работа» и «комбинированная дистанционная (удалённая) работа», — сказала парламентарий.

Она также прокомментировала тему выплаты заработной платы сотрудникам, находящимся на удалённой работе. «Этот вопрос будет регламентироваться трудовым договором, согласно нормам трудового права. Но в целом, при выполнении работником того же объема работ, как и на рабочем месте на территории работодателя, причин к уменьшению заработной платы не вижу», — пояснила сенатор.

Инна Святенко отметила, что работодатель в случае выполнения сотрудником своих обязанностей удалённо может сократить расходы на оборудование рабочего места, а также у него есть возможность сэкономить на офисе и не проводить аттестацию рабочих мест.

Инна Святенко

В ходе пресс-конференции обсуждались и основные трудности, с которыми сталкиваются сотрудники, работающие в удалённом режиме. По словам Инны Святенко, это сложности дистанционного решения вопросов, невозможность сосредоточиться на работе из‑за домашних дел, трудности с самоорганизацией, технические проблемы, влияющие на эффективность работы. При этом повышению эффективности способствует отсутствие необходимости тратить время на дорогу, возможность самостоятельно формировать рабочий график.

«От работодателей оперативный перевод сотрудников в дистанционный режим потребовал новых управленческих и организационных решений, приобретения дополнительного оборудования для оснащения удаленных рабочих мест, а также оперативного обучения персонала», — отметила сенатор.

Председатель Московской Федерации профсоюзов Михаил Антонцев в ходе пресс-конференции рассказал о том, какие изменения ждут рынок труда после принятия данного закона, как это отразится на режиме работы сотрудников.

«Рынок труда изменится, и тот опыт, который получили сотрудники и работодатели в период распространения коронавирусной инфекции, не пройдёт зря. На сегодняшний день мы ожидаем, что все работодатели, которые могут нанимать сотрудников на дистанционный режим работы, обязательно этим воспользуются, тем самым сокращая свои затраты на оборудование офисов и рабочих мест», — считает Михаил Антонцев.

По его словам, с принятием указанного закона все нормы и условия дистанционной работы будут урегулированы.

MIL OSI