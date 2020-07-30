Олег Матыцин провел рабочую встречу с руководством Ночной хоккейной лиги

Source: Russia Ministry of Sport

В четверг, 30 июля, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл рабочую встречу с генеральным директором Фонда развития «Ночная хоккейная лига» Алексем Касатоновым, председателем Совета Легенд Александром Якушевым и исполнительным директором Алексеем Патраковым.

Это первая встреча Ночной хоккейной лиги и Министерства спорта после назначения нового руководящего состава в обеих организациях.

В ходе совещания были затронуты темы развития Ночной лиги и любительского хоккея, сотрудничества и взаимодействия между структурными подразделениями организаций, а также вопросы реализации совместных проектов и мероприятий в рамках проведения десятого сезона турнира среди любительских команд Ночной хоккейной лиги.

Отдельное внимание было уделено поддержке Министерства спорта по вопросам взаимодействия региональных представителей Лиги с региональными органами исполнительной власти в области физкультуры и спорта в рамках проведения отборочного этапа турнира.

В конце встречи руководство Лиги в качестве подарка вручило Олегу Матыцину именной хоккейный свитер с автографами легендарных хоккеистов.

Алексей Касатонов: «Мы рады знакомству с Олегом Васильевичем. Встреча прошла плодотворно, обсудили вопросы, касающиеся взаимодействия между Министерством спорта и Ночной лигой. Уверены, что впереди нас ждет более тесное сотрудничество и поддержка со стороны коллег, особенно на региональном уровне. Хочу отметить, что Олег Васильевич подтвердил высокий статус Ночной хоккейной лиги как организации, способствующей развитию массового спорта и хоккея, а также уделяющей большое внимание пропаганде здорового образа жизни».

Пресс-служба Минспорта России

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