О. Мельниченко: Взаимодействие власти и бизнеса в вопросах развития города станет ключевой темой предстоящего выездного совещания в Норильске

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказал о запланированном в октябре этого года выездном совещании в Норильске двух Комитетов Совета Федерации.

На заседании Совета Федерации 24 июля текущего года Комитету СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера и Комитету СФ по экономической политике дано поручение провести выездное совещание по вопросам социально-экономического развития города Норильска.

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«Решение выбрать именно Норильск продиктовано непростой ситуацией, сложившейся в городе и во всем Норильском промышленном районе. И дело не столько в аварии на ТЭЦ и загрязнении нефтепродуктами окрестных рек. В большей степени вопрос в тех процессах, которые стали причинами возникшей ситуации», — пояснил председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко. МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области

Вопрос о социальной ответственности бизнеса очень актуален, тем более в отношении такой стратегической территории, как Арктика.

Он напомнил, что Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга выступая на пленарном заседании палаты, подчеркнула, что социально-экономическое развитие крупного промышленного центра – предмет ответственности не только власти, но и бизнеса.

По мнению Олега Мельниченко, вопрос о социальной ответственности бизнеса очень актуален, тем более в отношении такой стратегической территории, как Арктика. «Наш Комитет предметно занимается вопросами развития Арктической зоны. В июле принят пакет законов о мерах поддержки компаний, работающих на Севере. Государство готово предоставлять льготы инвесторам, вкладывающим средства в развитие арктических проектов. Но, в свою очередь, власть ожидает от бизнеса социально ответственного поведения».

По словам парламентария, пример Норильска во многом показателен. Город является одним из плацдармов освоения Севера, но при этом находится в сложном состоянии. Так, отметил сенатор, в своем выступлении на заседании Совета Федерации губернатор Красноярского края Александр Усс, УссАлександр ВикторовичГубернатор Красноярского края рассказал о большом износе жилищного фонда, инфраструктуры, проблемах с обеспечением безопасности промышленных объектов.

«Все эти вопросы мы обсудим на нашем выездном совещании, которое планируем привести в Норильске в октябре. Создание работникам градообразующего предприятия и всем жителям города безопасной и комфортной среды для жизни – важнейшее условие экономического развития Норильского промышленного района. Еще раз подчеркну, что это предмет солидарной ответственности власти и бизнеса. Цель нашего совещания – выявить имеющиеся проблемы и наметить пути их решения. Мы пригласим представителей органов власти Федерации и региона, руководство крупнейших промышленных предприятий, экспертов», — сообщил Олег Мельниченко.

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