Представители энергетических ведомств стран БРИКС обсудили вопросы энергетической повестки председательства и подготовки к министерской встрече

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 27-28 июля. – Под председательством Министерства энергетики Российской Федерации состоялись второе в период российского председательства заседание Комитета старших должностных лиц БРИКС по энергетике и встреча Рабочей группы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в формате видеоконференции.

Участие в мероприятиях с российской стороны также приняли представители Министерства иностранных дел РФ, Минэкономразвития России, Минобрнауки России, Россотрудничества, Института энергетических исследований РАН, Центра компетенций технологического развития ТЭК, Российского национального комитета МИРЭС.

Ключевым вопросом встречи старших должностных лиц стало дальнейшее расширение деятельности Платформы энергетических исследований БРИКС, включая приоритетные направления исследований, формат и механизмы ее работы. Помимо этого партнеры обсудили промежуточные результаты совместной исследовательской деятельности в рамках Энергоплатформы.

Важной темой дискуссии стали вопросы влияния пандемии COVID-19 на развитие энергетических секторов стран БРИКС, возможностей международного сотрудничества для преодоления последствий пандемии, а также обмен опытом в области мер поддержки ТЭК, принимаемых национальными правительствами стран БРИКС.

Кроме этого, состоялся обмен мнениями по проекту дорожной карты энергетического сотрудничества в рамках БРИКС до 2025 года, развитию молодежного энергодиалога, включая образовательные программы.

В развитие успешной практики проведения неформальных встреч представителей энергетических ведомств стран БРИКС «на полях» Группы двадцати прошло обсуждение возможностей углубления координации позиций стран БРИКС по энергетической тематике на международных площадках, включая ООН, Группу двадцати, Мировой энергетический совет.

В рамках второго дня заседания состоялась четвертая встреча Рабочей группы БРИКС по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Участники Рабочей группы представили актуальную информацию о государственной политике стран объединения в области энергоэффективности, обсудили возможности технологической кооперации, а также совместных действий в вопросах популяризации энергоэффективного образа жизни среди населения стран БРИКС.

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