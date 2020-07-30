Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Орбитальные группировки#Экспресс-103#Экспресс-8031.07.2020 00:35

Ракета «Протон-М» успешно стартовала с Байконура

С пусковой установки № 39 стартовой площадки № 200 космодрома Байконур 31 июля 2020 года в 00:25:19 мск состоялся пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и российскими телекоммуникационными космическими аппаратами «Экспресс-103» и «Экспресс-80», изготовленными в компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Все этапы полёта ракеты-носителя прошли в штатном режиме.

В соответствии с циклограммой, спустя 587 секунд после старта головной блок (связка из разгонного блока и двух космических аппаратов) в штатном режиме отделился от третьей ступени носителя. Дальнейшее выведение телекоммуникационных аппаратов на целевые орбиты производится за счет работы маршевой двигательной установки разгонного блока. Общая продолжительность выведения от момента старта ракеты-носителя до отделения второго спутника составит 18 часов 16 минут 40 секунд.

Ракета-носитель «Протон-М» серийно изготовляется в Центре имени Хруничева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и используется для выведения полезных нагрузок на заданные орбиты и отлётные траектории в рамках федеральных и коммерческих программ с 2001 года. За годы эксплуатации ракета «Протон-М» прошла четыре фазы глубоких модернизаций, позволивших значительно улучшить её энергомассовые и экологические характеристики при выведении тяжёлых одиночных и парных полезных нагрузок.

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