Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Центр Хруничева#ИСС Решетнева#Экспресс-80#Экспресс-103#Космодромы#Байконур30.07.2020 16:25

РН «Протон-М» с КА «Экспресс» готов к старту

В рамках подготовки к запуску двух российских космических аппаратов серии «Экспресс», изготовленных в компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), на космодроме Байконур состоялось заседание Государственной комиссии, на котором были рассмотрены результаты заключительных испытаний на стартовом комплексе площадки № 200 ракеты-носителя «Протон-М».

По итогам докладов специалистов Госкорпорации «Роскосмос» о готовности ракеты космического назначения и средств наземной космической инфраструктуры космодрома Байконур к пуску, Госкомиссия приняла решение о заправке ракеты-носителя «Протон-М» компонентами топлива и подтвердила время старта. В соответствии с графиком предстартовой подготовки в 18:30 мск пусковые расчеты космодрома приступят к операциям по заправке баков носителя окислителем и далее в 20:10 мск — горючим.

Пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и телекоммуникационными космическими аппаратами «Экспресс-103» и «Экспресс-80» будет произведен этой ночью, 31 июля, с пусковой установки № 39 площадки № 200 космодрома Байконур в 00:25:19 мск. Прямая трансляция будет доступна в разделе «Онлайн трансляции» с 00:00 мск.

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