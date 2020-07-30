Совещание об экологической ситуации в городе Усолье Сибирском

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день, здравствуйте!

Мы сегодня с вами рассмотрим ситуацию, она непростая, экологическую ситуацию, которая складывается в городе Усолье‑Сибирском Иркутской области. Исполняющий обязанности губернатора попросил, обратился с просьбой к федеральным органам власти рассмотреть это на нашем уровне.

И перед нашим совещанием я, конечно, посмотрел внимательно, что там происходит, посмотрел необходимые информационные материалы. Очевидно всем, кто занимался этой проблемой, ясно: этот груз экологических проблем накапливался здесь очень давно, ещё с 30‑х годов прошлого века, на этой территории работало крупное химическое предприятие.

И сейчас обстановка такова, что объекты хранения отходов химического производства действительно находятся в аварийном состоянии. По‑честному сказать, никто этим толком и не занимался никогда. Более того, проблему, вместо того чтобы решать по существу, фактически замалчивали.

И сегодня жду, конечно, от вас подробного доклада по ситуации, а также по тем мерам, которые необходимо принять в первоочередном, неотложном плане для локализации и ликвидации критически опасных объектов.

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И конечно, нужно определить порядок долгосрочной работы, для того чтобы восстановить нарушенную экосреду, создать условия для устойчивого социально‑экономического развития города Усолья‑Сибирского, обеспечить жителей рабочими местами.

Давайте все эти вопросы сейчас и рассмотрим. И вначале, конечно, слово инициатору нашего сегодняшнего обсуждения – исполняющему обязанности губернатора Иркутской области Кобзеву Игорю Ивановичу.

Прошу Вас, Игорь Иванович.

И.Кобзев: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!

На территории Иркутской области, в городе Усолье‑Сибирском, расположена промышленная площадка, которая ранее использовалась для производства химической продукции, – предприятие «Усольехимпром». Общая площадь данной площадки составляет более 600 гектаров, здесь расположено более 400 промышленных объектов: цеха, здания, сооружения, наземные и подземные коммуникации, коллекторы.

В советское время «Усольехимпром» являлось градообразующим предприятием, на котором трудилось более семи тысяч человек. Оно обеспечивало народное хозяйство Сибири большим спектром химической продукции.

Потенциал предприятия, к сожалению, в условиях новой экономики не был сохранён, попытки модернизации производства также не дали своих результатов. В итоге в 2010 году производственная деятельность «Усольехимпрома» была прекращена, введена процедура банкротства.

В результате остановки предприятия значительная часть отходов производства была помещена в подземные резервуары, ёмкости, оставлена в зданиях цехов и вспомогательных помещениях.

Все объекты производства, включая почву, подземные воды, пропитаны опасными химическими веществами. Это ещё раз подчеркивает, что к данному объекту должно быть привлечено особое внимание.

Мною в феврале этого года был введён режим ограничения доступа на территорию «Усольехимпрома». Здание бывшего цеха ртутного электролиза было внесено в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. В июне текущего года была отправлена заявка на включение цеха ртутного электролиза в национальный проект «Чистая страна».

Правительство Иркутской области прилагает максимальные усилия для комплексного решения вопроса по ликвидации загрязнения данной промышленной площадки. Но в силу действующего законодательства в части полномочий субъекта реализация мероприятий по очистке промышленной площадки осуществляется локально и очень длительно. Полностью ликвидировать ущерб, нанесённый «Усольехимпромом», правительство Иркутской области без поддержки Российской Федерации не в состоянии. Но готовы участвовать в проведении этих мероприятий.

После завершения работ мы видим развитие территории «Усольехимпрома» как площадку для новых предприятий. Уже существуют различные концепции её развития. Среди них предприятия машиностроительного комплекса, производство древесного угля, завод по сборке лифтов, создание производства по глубокой переработке кварца и многие другие.

Владимир Владимирович, доклад по этому вопросу закончен. Просьба поддержать Правительство Иркутской области по данному вопросу.

Если мы затронули тему экологической безопасности, я хотел бы к Вам сегодня обратиться ещё по одному важному и резонансному вопросу.

24 июля Советом Федерации был одобрен законопроект об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации, расширения магистральной инфраструктуры и внесения изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Согласно законопроекту закрепляется отмена государственной экологической экспертизы, проектной документации объектов капитального строительства и реконструкции в границах особо охраняемых природных территорий.

Другое положение законопроекта содержит поправку к Федеральному закону «Об охране озера Байкал», допускающую сплошные рубки на землях лесного фонда при проведении указанных выше работ.

Эта норма вызвала значительный общественный резонанс и обеспокоенность жителей Иркутской области. Мы прекрасно понимаем важность вопросов экономического развития страны в целом и транспортной инфраструктуры в частности, объективно оцениваем важность подобных преобразований для области. Однако мы не можем игнорировать и необходимость соблюдения баланса экономических и экологических интересов, особенно в вопросах, касающихся озера Байкал.

Сегодня мы уже начали совместную работу с руководством «Российских железных дорог» о реализации применения данного закона на территории Иркутской области. В связи с этим, уважаемый Владимир Владимирович, прошу Вас дать поручение РЖД совместно с Правительством Иркутской области, научным, экологическим сообществом о заключении соглашения по проведению дополнительных мер в части строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, чтобы и реализовать закон, и не навредить экологической экосистеме озера Байкал. Совместно с РЖД мы готовы представить предложения в месячный срок и доложить Вам в установленном порядке.

Уважаемый Владимир Владимирович, прошу поддержать.

Спасибо за внимание. Доклад закончен.

Продолжение следует.

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