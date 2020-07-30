Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Байтерек#Союз-5#РКК Энергия30.07.2020 09:54

Соглашение по проекту «Байтерек»

Сегодня, 30 июля 2020 года, в городе Байконур состоялась церемония подписания соглашения о заключении контракта между Ракетно-космической корпорацией «Энергия» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») и СП «Байтерек» на оказание услуг по созданию космического ракетного комплекса «Байтерек» на базе ракеты космического назначения среднего класса нового поколения для запуска беспилотных космических аппаратов.

Соглашение подписали генеральный директор РКК «Энергия» Игорь Озар и генеральный директор СП «Байтерек» Куат Мустафинов. Подписание состоялось в присутствии генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина и вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Азамата Батыркожи.

Проект «Байтерек» предусматривает создание ракетного комплекса «Байтерек» на базе наземной космической инфраструктуры «Зенит-М» на космодроме Байконур для пусков перспективной ракеты-носителя среднего класса «Союз-5».

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