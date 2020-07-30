Специалисты «Рыбинскгазсервис» провели тактико-специальные учения по ликвидации условной утечки газа

Source: Gazprom in Russian

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30 июля 2020, 15:00

Специалисты ОАО «Рыбинскгазсервис» совместно со службами экстренного реагирования Рыбинска провели тактико-специальные учения по ликвидации условной утечки газа.

Учебная тренировка прошла в многоквартирном доме, расположенном в зоне ответственности компании.

По легенде 30 июля в 10.00 на пульт дежурного диспетчера ОАО «Рыбинскгазсервис» поступила заявка: запах газа в подъезде многоквартирного дома.

Прибыв на место происшествия, бригада центральной аварийно-диспетчерской службы произвела приборное и визуальное обследование подъезда, подвала дома, смежных коммуникаций и обнаружила утечку газа, о чем сообщила в единую дежурно-диспетчерскую службу города. Оперативные аварийные формирования прибыли на место согласно установленным нормам.

В ходе учений газовики отработали взаимодействие со службами экстренного реагирования, произвели условное отключение аварийного объекта от газоснабжения и организовали его охрану с целью недопущения посторонних лиц. Также был осуществлен весь необходимый комплекс мероприятий по локализации и ликвидации аварийной ситуации.

В проведении учений было задействовано 15 специалистов оперативных служб города и четыре единицы спецтехники.

«Скоординированная работа газовиков со службами экстренного реагирования, оперативность и последовательность их действий во время реальной чрезвычайной ситуации имеют ключевое значение в вопросах обеспечения безопасности как жителей, так и специалистов. Именно в ходе учебных занятий есть возможность тренировать навыки, выявлять и устранять возможные замечания», — отметил начальник центральной аварийно-диспетчерской службы ОАО «Рыбинскгазсервис» Михаил Никитин.

Справка

ОАО «Рыбинскгазсервис» входит в группу «Газпром межрегионгаз», основное направление деятельности — транспортировка газа потребителям и комплексное развитие систем газоснабжения.

Об авариях, утечках газа, неисправностях бытового газоиспользующего оборудования и приборов учета потребления газа и иных нарушениях, возникающих при использовании газа, необходимо немедленно сообщить из незагазованного помещения в газовую службу по телефону 04, со всех сотовых — 104.

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