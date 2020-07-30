Т. Гигель: Внедрение переработки на собственной территории способствует развитию внутренней экономики

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретилась с главой Чойского района Республики Алтай.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации государственной законодательной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай в ходе рабочей поездки в регион провела встречу с главой Чойского района Михаилом Маргачевым. Стороны обсудили перспективы развития «лесного» района.

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Сенатор одобрила действия администрации по вопросам реконструкции волластонитовой фабрики и золотодобывающего предприятия – рудника «Веселый». По ее мнению, инвесторы, пришедшие на простаивавшее долгие годы предприятие, должны внести серьезную лепту в развитие районной экономики. Заработает производство, соответственно вырастет число рабочих мест, за счет налоговых отчислений пополнится районный бюджет.

Как положительный факт парламентарий оценила стремление руководства соседнего Турочакского района при решении вопросов развития внутренней экономики сохранить экологическое равновесие на своей территории. В прошлые десятилетия сырье вывозилось на переработку за пределы республики, и районные бюджеты лишались значительных средств на восстановление природы в местах золотодобычи. Теперь два соседних района объединяют усилия в добыче сырья и его переработке внутри региона.

«Предложение о проведении переработки золотой руды на руднике «Веселый» очень перспективное. Оно свидетельствует о том, что правительство Республики взяло правильный курс на внедрение переработки на собственной территории, способствующей развитию собственной экономики», — сказала сенатор.

Также, по ее словам, очень важно, чтобы добывающие предприятия принимали участие и в решении социальных задач, в частности, строительстве дорог.

Татьяна Гигель отметила намерение администрации района ввести в хозяйственный оборот заброшенные фермы и складские помещения, выявленные в ходе инвентаризации, которые ранее принадлежали районным совхозам, а также увеличение в два раза посевов однолетних трав под покров многолетних.

«Проверенный годами агротехнический подход позволяет серьезно повысить урожайность скошенных трав», — заметила сенатор. По ее мнению, строящийся на территории Чойского района молокозавод должен дать серьезный импульс для развития сельского хозяйства на его территории.

Отдельно парламентарий обратила внимание на работающий в регионе асфальтовый завод, деятельность которого эффективно позволяет решать возникающие проблемы при ремонте внутренних дорог. При этом после состоявшейся передачи автодороги от Горно-Алтайска до Телецкого озера с регионального на федеральный уровень перед предприятием открываются новые перспективы.

Предпринимаемые администрацией Чойского района последовательные меры по поиску путей увеличения доходной части и оптимизации расходов бюджета позволяют надеяться, что район справится с трудностями и выйдет на передовые рубежи, подытожила сенатор.

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