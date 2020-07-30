Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Орбитальные группировки#ДЗЗ#Сфера#Связь#Телекоммуникация30.07.2020 15:43

Шаг к развитию

Сегодня, 30 июля 2020 года, согласованная с заинтересованными министерствами и ведомствами «дорожная карта» развития высокотехнологичной области «Перспективные космические системы» представлена на утверждение в Правительство Российской Федерации.

Основой для «дорожной карты» послужили перспективные проекты создания многоспутниковых орбитальных группировок на базе малых космических аппаратов, развития инфраструктуры серийного производства космической техники, в том числе входящие в программу «Сфера», и создание абонентских терминалов нового типа для решения задач передачи данных при взаимодействии с беспилотными и роботизированными системами. Кроме того, в «дорожную карту» включены мероприятия по разработке перспективных систем для космических аппаратов и средств выведения, реализуемые при участии Фонда перспективных исследований, а также по созданию в Госкорпорации «Роскосмос» системы поддержки частных инновационных компаний, разрабатывающих ракетно-космическую технику.

Проект «дорожной карты» разработан в рамках реализации Соглашения между Госкорпорацией «Роскосмос» и Правительством Российской Федерации (подписано 22 января 2020 года) и направлен на достижение Российской Федерацией лидирующих позиций на глобальном рынке в соответствующей области.

Куратором высокотехнологичной области «Перспективные космические системы» назначен Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Юрий Борисов. Соглашения между Правительством Российской Федерации и компаниями с государственным участием разрабатываются в целях развития отдельных технологических направлений.

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