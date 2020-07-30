Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-64#Союз МС-1730.07.2020 15:18

Экипажи МКС-64 отработали ручной управляемый спуск с орбиты

С начала эксплуатации пилотируемых кораблей семейства «Союз» ручной управляемый спуск ни разу не был использован экипажами, но вероятность спуститься с околоземной орбиты на Землю вручную у космонавтов все же есть. В связи с этим им необходимо научиться выполнять данный режим. С целью формирования устойчивых навыков ручного управляемого спуска с орбиты тренировки необходимы для командира и бортинженера корабля. Они проходят в течение двух часов и включают в себя до 10 режимов с различными начальными условиями. Режим начинается с момента разделения отсеков корабля «Союз МС» и заканчивается вводом парашютной системы спускаемого аппарата.

Командиру и бортинженеру основного экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-17» Сергею Рыжикову и Сергею Кудь-Сверчкову до космического полета необходимо выполнить 10 тренировок по ручному управляемому спуску, дублирующему составу — Олегу Новицкому и Петру Дуброву — предстоит отработать 15 тренировок, одну из которых все космонавты выполнят в динамике — с вращением на центрифуге для создания перегрузки в кабине оператора при выполнении режима.

«К восьмой тренировке у оператора сформированы достаточные навыки выполнения этого режима, и мы можем добавить перегрузку», — отметил ведущий специалист по подготовке космонавтов Дмитрий Вовк.

Тренировки по ручному управляемому спуску в динамике выполняются на тренажерах ТС-18 или ТС-7, расположенных на базе центрифуг ЦФ-18 и ЦФ-7 соответственно. Данные тренажеры имитируют перегрузки, которые космонавты и астронавты испытывают при возвращении на Землю в спускаемом аппарате, когда он входит в плотные слои атмосферы. Завершает серию тренировок экзамен, на котором члены экзаменационной комиссии оценивают работу космонавта. В процессе экзамена оператор выполняет всего четыре режима: два в динамике и два в статике.

«Ручной режим управления спуском — это резервный режим, который используется в случае нештатной работы системы автоматического управляемого спуска, — добавил Дмитрий Вовк. — При переходе на ручной режим космонавты используют ручку управления спуском, слева и справа которой расположены кнопки, позволяющие задать угол крена спускаемого аппарата. Задавая угол крена, можно управлять подъемной силой спускаемого аппарата, а, следовательно, управлять перегрузкой и дальностью полета».

С таким сценарием полета на корабле «Союз МС» перед экипажем стоит задача спуститься на Землю вручную, при этом не превысить максимально допустимую перегрузку и попасть в определенный район посадки для своевременного обнаружения спускаемого аппарата поисково-спасательными службами, то есть удаление от расчетной точки посадки должно быть не более 30 километров.

Более вероятную нештатную ситуацию, которая приводит к переходу на ручной режим управления спуском, назвал ведущий специалист по подготовке космонавтов Дмитрий Вовк: «Она может произойти из-за превышения границы внеатмосферного промаха для выполнения автоматического управляемого спуска. Внеатмосферный промах — разница между расчетным и фактическим временем входа в атмосферу, измеряемая в секундах».

Он также объяснил необходимость получения данного навыка космонавтами: «Допустим, граница внеатмосферного промаха равна 30 секундам. При внеатмосферном промахе до 30 секунд автоматическая система управления спуском сможет привести в расчетную точку посадки. Если внеатмосферный промах превышает эту границу, то экипажу предписано перейти на ручное управление спуском».

По мнению инструкторов Центра подготовки космонавтов, экипаж МКС-64 показывает хорошие результаты.

«Мы тренируем „хитрые“ режимы, рассчитанные на продвинутый уровень подготовки, где начальные условия с повышенной сложностью, например с нестандартной центровкой спускаемого аппарата. Это усложняет процесс управления, поэтому при таких режимах нужно выбирать между „превысить допустимую перегрузку“ и „превысить допустимую дальность“», — уточнил инструктор ЦПК.

Запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17» намечен на октябрь 2020 года. В основной экипаж МКС-64 входят космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Дублирующий экипаж состоит из космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого и Петра дуброва, астронавта NASA Марка Ванде Хая.

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