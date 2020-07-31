А. Клишас: Закон о расширении перечня условий замены судьи в гражданском процессе устранит пробел в законодательстве

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал законопроект, разработанный региональным парламентом.

Председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края поддержал законопроект, внесенный 25 июля Самарской Губернской Думой, о расширении перечня условий замены судьи в гражданском процессе.

Смотрите также

Согласно действующей редакции Гражданского процессуального кодекса РФ разбирательство дела происходит при неизменном составе судей, а возможность замены судьи предусматривается только при удовлетворении заявлений об отводе и самоотводе судьи.

При этом нормы других процессуальных кодексов предусматривают расширенный перечень случаев, в рамках которых допускается замена судьи.

Комитет полагает, что законопроект устранит образовавшийся пробел в гражданском процессуальном законодательстве в части закрепления вопроса замены судьи

В связи с этим законопроектом предлагается установить в Гражданском процессуальном кодексе РФ дополнительные возможности замены судьи или нескольких судей, в частности, в случае длительного отсутствия ввиду болезни, отпуска, учебы, служебной командировки, прекращения или приостановления полномочий судьи по основаниям, предусмотренным федеральным законодательством.

По словам сенатора, комитетом уже подготовлен положительный отзыв на данный законопроект.

Парламентарий отметил, что Комитетом учтена позиция, сформулированная в ряде постановлений Конституционного Суда РФ, согласно которой из принципа юридического равенства применительно к реализации конституционного права на судебную защиту вытекает требование, в силу которого однородные по своей природе отношения должны регулироваться одинаковым образом.

«Комитет полагает, что законопроект устранит образовавшийся пробел в гражданском процессуальном законодательстве в части закрепления вопроса замены судьи», — сказал Андрей Клишас.

MIL OSI