А. Клишас: Рабочая группа предложит изменения в законодательство на основании обращений граждан, которые не были учтены при подготовке поправок к Конституции

Source: Russia – Council of the Federation

Поручение Президента говорит о важности каждого поступившего обращения, отметил сенатор.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края прокомментировал утвержденный 30 июля Президентом РФ перечень поручений по итогам встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

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Согласно документу Правительству РФ поручено до 15 декабря 2020 года проанализировать совместно с рабочей группой поступившие к ней обращения об изменении Конституции РФ, которые не были учтены при подготовке поправок, и при необходимости представить предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство РФ.

По словам сенатора, поручение Президента говорит о важности каждого поступившего в рабочую группу предложения.

«Рабочая группа совместно с Правительством подготовит все необходимые предложения в указанный в поручении срок», — отметил Андрей Клишас.

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