А. Майоров: Наш Комитет ведет активную работу по реализации рекомендаций, содержащихся в решениях Совета по вопросам АПК и природопользования

Source: Russia – Council of the Federation

Среди важных вопросов работы — реализация положений Доктрины продовольственной безопасности РФ, совершенствование госрегулирования в сфере производства и оборота генно-инженерно-модифицированных организмов.

Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия проинформировал о работе Комитета по подготовке заседаний Совета по вопросам АПК и природопользования, состоявшихся в июне-июле 2020 г., а также реализации принятых решений.

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Сенатор отметил, что в соответствии с Планом мероприятий Совета Федерации на весеннюю сессию 2020 г., Комитет обеспечил организацию проведения заседаний Совета по вопросам АПК и природопользования под председательством первого заместителя Председателя СФ Николая Федорова ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики по темам «О плане мероприятий по реализации положений Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации» и «Совершенствование государственного регулирования в сфере производства и оборота генно-инженерно-модифицированных организмов и продукции, полученной с применением таких организмов или содержащей такие организмы».

«Данная тематика находится на особом контроле у Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга и она сформулировала соответствующие поручения Комитету, в рамках которых проводится мониторинг обеспечения продовольственной безопасности в регионах, а также работа по подготовке предложений в части совершенствования контроля за обращением ГМО-продукции», — сказал Алексей Майоров.

В этой связи сенатор обратил внимание на то, что по инициативе, высказанной на встрече членов Совета палаты с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным в феврале текущего года, в распоряжении Правительства от 9 июня 2020 г. предусмотрен пункт о взаимодействии федеральных органов исполнительной власти с сенаторами Российской Федерации по исполнению плана мероприятий («дорожной карты») по реализации положений Доктрины продовольственной безопасности РФ.

«По результатам проведенного Комитетом анализа результатов мониторинга обеспечения продовольственной безопасности с учетом данных Министерства сельского хозяйства РФ можно сделать вывод о стабильной в целом ситуации на агропродовольственном рынке субъектов Российской Федерации, отсутствии дефицита продовольствия и наличии достаточных его запасов. При этом рост цен по основным группам товаров не превышает пределов инфляции с учетом сезонных факторов», — сообщил Алексей Майоров.

В большинстве регионов созданы оперативные штабы по мониторингу состояния агропродовольственного рынка, ведется ежедневный мониторинг цен на продукты питания и товарных запасов

По его словам, в большинстве регионов созданы оперативные штабы по мониторингу состояния агропродовольственного рынка, ведется ежедневный мониторинг цен на продукты питания и товарных запасов, оперативно вносятся сведения в информационную систему мониторинга и прогнозирования продовольственной безопасности РФ, осуществляется информирование населения о фактической ситуации с обеспеченностью продовольствием, своевременно доводятся до сельхозтоваропроизводителей средства государственной поддержки.

Алексей Майоров также сообщил, что члены Комитета СФ в целях ознакомления с процессом исследования пищевой продукции, применяемым оборудованием и методиками, позволяющими эффективно выявлять генно-инженерно-модифицированные организмы в сельскохозяйственной и пищевой продукции, посетили испытательные центры Россельхознадзора и Роспотребнадзора.

Он проинформировал, что в Комитет СФ поступили информационные материалы от сенаторов по результатам посещения в рамках региональной недели испытательных лабораторий по исследованию сельскохозяйственной и пищевой продукции на предмет выявления в них ГМО. «Мы провели анализ этих материалов в целях подготовки предложения по совершенствованию контроля за производством и оборотом сельскохозяйственной и пищевой продукции, полученной с использованием ГМО».

По словам Алексея Майорова, этот вопрос предметно рассматривался на различных мероприятиях в Совете Федерации. «К сожалению, результаты обсуждений еще не позволяют нам сделать однозначный вывод о том, что ввоз и оборот ГМО контролируется должным образом», — сказал сенатор.

Результаты данной работы были использованы при подготовке решений Совета по АПК по указанной тематике, включаяя предложения по проведению мероприятий, направленных на реализацию положений Доктрины продовольственной безопасности РФ и по совершенствованию контроля за производством и оборотом сельскохозяйственной пищевой продукции, полученной с использованием ГМО.

«В настоящее время решения Совета по вопросам АПК и природопользования по темам «О плане мероприятий по реализации положений Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации» и «Совершенствование государственного регулирования в сфере производства и оборота генно-инженерно-модифицированных организмов и продукции, полученной с применением таких организмов или содержащей такие организмы» утверждены первым заместителем Председателя СФ Николаем Федоровым и направлены в Правительство РФ, федеральные органы исполнительной власти и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ», — сообщил Алексей Майоров.

В рамках парламентского контроля профильным Комитетом СФ проводится активная работа по реализации рекомендаций решений, принятых на заседаниях Совета по вопросам АПК и природопользования, подчеркнул сенатор.

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