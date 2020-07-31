Вологодские газовики провели ремонтные работы без прекращения поставки газа потребителям

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

30 июля 2020, 16:00

В рамках реализации инвестиционной программы АО «Газпром газораспределение Вологда» на 2020 г. вологодские газовики провели ремонтные работы на газопроводе без прекращения поставки газа потребителям.

Специалисты Грязовецкой ремонтно-эксплуатационной службы провели работы по замене отключающего устройства на газопроводе высокого давления в Грязовце с применением стоп-системы «Rаvetti» диаметром 300 мм. Бригада газовиков действовала во взаимодействии с представителями компании «Техсистема-УМР». Технология врезки в трубопровод под давлением включает в себя приварку специальных фитингов, установку двухсторонней системы газ-стоп с байпасом и перекрытием потока газа. В результате произведена замена задвижки в колодце на кран безколодезного исполнения.

Технология врезки и перекрытия под давлением имеет ряд неоспоримых преимуществ. Во-первых, отсутствует необходимость приостанавливать газоснабжение промышленных предприятий, социальных объектов и жилых микрорайонов. Во-вторых, данный процесс более безопасен, поскольку исключает такие технологические циклы, как отключение, продувка и пуск газопровода. Кроме того, ремонтные работы могут быть выполнены одной бригадой в более краткие сроки, так как нет необходимости в подготовительных работах по отключению газоснабжения и соблюдении временных нормативов по оповещению потребителей о прекращении подачи газа.

«Необходимо отметить и экологичность примененной вологодскими газовиками технологии — она абсолютно безвредна для окружающей среды, так как отсутствуют выбросы природного газа в атмосферу, возникающие при традиционном ремонте в связи с продувкой газопровода», — отмечает заместитель генерального директора — главный инженер АО «Газпром газораспределение Вологда» Эдуард Ярославов.

Справка

АО «Газпром газораспределение Вологда» входит в Группу ООО «Газпром межрегионгаз».

В эксплуатации компании находится 4730 километров газопроводов. Это позволяет обеспечить газоснабжение более 360 000 квартир и домовладений в 15 районах области, голубым топливом пользуется свыше 726 000 жителей региона, 1448 промышленных предприятий, теплоснабжающих организаций, компаний частного бизнеса.

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