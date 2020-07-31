В Амурской области осужден председатель Комитета имущественных отношений г. Белогорска за получение взятки

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Белогорский городской суд Амурской области вынес приговор по уголовному делу в отношении председателя Комитета имущественных отношений администрации г. Белогорск. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за незаконные действия, если оно совершено в крупном размере).

Судом установлено, что осужденный через посредника получил от индивидуального предпринимателя взятку в сумме 800 тысяч рублей за обеспечение победы предпринимателя в торгах по продаже муниципального имущества – нежилого помещения, площадью 129,5 кв.м.

Суд учел обстоятельства уголовного дела и назначил виновному 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 20 млн рублей суммы взятки в размере рублей. Кроме того, он лишен права занимать определенные должности в течение 7 лет.

Кроме того, в июне 2016 года индивидуальный предприниматель осуждена по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий, в крупном размере) к 7 годам 2 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом.

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