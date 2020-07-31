В Пермском крае по иску прокурора со строительной организации взыскана компенсация ущерба, причинённого экологии

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Гайнского района Пермского края в ходе проверки, проведённой с привлечением специалистов регионального министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, выявила нарушения природоохранного законодательства.

Установлено, что обществом с ограниченной ответственностью «СУ-157» при ремонте автодороги «Кудымкар – Гайны» незаконно изъяты полезные ископаемые – глина, объемом более 8 тыс. тонн. Размер причиненного окружающей природной среде ущерба составил 800 тыс. рублей.

Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании со строительной организации в пользу муниципального бюджета компенсации причиненного ущерба.

Гайнский районный суд Пермского края требования прокурора удовлетворил в полном объеме. С организации взыскано 800 тыс. рублей.

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