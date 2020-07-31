Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Орбитальные группировки#Экспресс-103#Экспресс-80#ИСС Решетнева31.07.2020 18:48

Два спутника «Экспресс» выведены на орбиту

Этой ночью, 31 июля 2020 года в 00:25:19 мск, с космодрома Байконур выполнен успешный пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и российскими космическими аппаратами «Экспресс-103» и «Экспресс-80» на борту. Активный участок полета «Протона» продолжался в течение 587 секунд, после чего орбитальный блок был выведен на суборбитальную траекторию.

Затем разгонный блок «Бриз-М» начал выведение двух космических аппаратов на целевые орбиты. В ходе выведения было выполнено пять плановых включений его двигательной установки. В пятницу, 31 июля 2020 года, в 18:24 мск состоялось отделение аппарата «Экспресс-80» от разгонного блока «Бриз-М» на целевой орбите, еще чуть позднее, в 18:41 мск — «Экспресс-103». В настоящее время оба российских телекоммуникационных спутника были приняты на управление заказчиком запуска.

Довыведение спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103» осуществляется при помощи двигательной установки на базе двух электрореактивных двигателей СПД-100В. Довыведение совмещено с приведением космических аппаратов в рабочую точку, что позволяет сократить срок их ввода в штатную эксплуатацию. Срок довыведения спутника «Экспресс-80» составляет не более 152 суток, а «Экспресс-103» — не более 160 суток.

«Экспресс-80» и «Экспресс-103» — российские телекоммуникационные космические аппараты среднего класса, изготовленные в компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») на базе спутниковой платформы «Экспресс-1000Н». Они предназначены для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», а также передачи данных на территории Российской Федерации и в странах СНГ в C-, Ku- и L-диапазонах. Космические аппараты должны будут отработать не менее 15 лет.

Российский космический аппарат «Экспресс-80» предназначен для работы в орбитальной позиции 80° восточной долготы и оснащён 16 активными транспондерами в С-диапазоне, 20 активными транспондерами в Ku-диапазоне и двумя активными транспондерами в L-диапазоне. Космический аппарат «Экспресс-103», в свою очередь, предназначен для работы в орбитальной позиции 96,5° восточной долготы (103° восточной долготы — резервная позиция) и оснащён 16 активными транспондерами в С-диапазоне, 20 активными транспондерами в Ku-диапазоне и одним активным транспондером в L-диапазоне. В их состав входит полезная нагрузка, предназначенная для ретрансляции сигналов с цифровой модуляцией, принимаемых аппаратом как в непрерывном режиме, так и в режиме TDMA в односигнальном и многосигнальном режимах.

MIL OSI