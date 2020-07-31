Е. Зленко, Т. Кусайко, и О. Хохлова приняли участие в рабочей встрече по обсуждению реализации закона о школьном питании

Source: Russia – Council of the Federation

Участники заседания обсудили необходимость создания в школьных учреждениях соответствующей инфраструктуры.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко, ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко, КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Ольга Хохлова ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области приняли участие в рабочей встрече по обсуждению реализации закона о школьном питании.

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В мероприятии участвовал председатель Ассоциации предприятий отрасли социального питания Андрей Плышевский.

Заседание состоялось в рамках мониторинга реализации Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

Татьяна Кусайко

Татьяна Кусайко отметила, что соответствующий закон включает в себя положения об организации бесплатного горячего питания для школьников начального общего образования.

Сенатор подчеркнула, что обязательное условие организации системы питания во всех образовательных учреждениях – соблюдение соответствующих санитарно-гигиенических требований.

«К тому же, в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, необходимо соблюдать и иные требования по организации безопасной работы образовательных организаций», — отметила законодатель.

Участники встречи обсудили необходимость создания в школьных учреждениях инфраструктуры, в том числе оборудованных для организации горячего питания столовых.

Следует продолжать парламентский контроль, в том числе за ходом подготовки соответствующей инфраструктуры в школах, адаптации учебного процесса и организации школьного питания к новым условиям

Елена Зленко отметила, что следует продолжать парламентский контроль, в том числе за ходом подготовки соответствующей инфраструктуры в школах, адаптации учебного процесса и организации школьного питания к новым условиям.

Она напомнила, что при Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию сформирована межкомитетская рабочая группа по совершенствованию законодательства РФ в целях развития социального питания, в том числе питания детей.

«Мониторинг реализации закона о школьном питании требует взаимодействия с родителями, общественными организациями, представителями профильных ведомств. На площадке рабочей группы мы сможем совместно обсудить предложения и возникающие вопросы в этой сфере», — сказала Елена Зленко.

Ольга Хохлова

Ольга Хохлова отметила, что до начала реализации закона о здоровом и сбалансированном питании школьников остался буквально месяц.

«Введение бесплатного горячего питания для школьников 1–4 классов начинается с 1 сентября 2020 года. 57 регионов, где есть все необходимые условия, чтобы дети могли качественно и бесплатно питаться, уже в сентябре получат субсидии из федерального бюджета», — пояснила парламентарий.

Она добавила, что впереди большая работа по общественному и родительскому контролю за реализацией закона. «Нам предстоит тщательно проанализировать всю нормативную базу, для того чтобы питание было действительно качественным и сбалансированным».

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