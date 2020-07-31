Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика31.07.2020 16:12

Николай Тихонов выбыл из состава отряда космонавтов

31 июля 2020 года расторгнут трудовой договор с космонавтом-испытателем Николаем Тихоновым.

Николай Тихонов зачислен в отряд космонавтов в 2006 году. В июне 2009 года, после прохождения курса общекосмической подготовки, на заседании Межведомственной квалификационной комиссии (МВКК) ему была присвоена квалификация «космонавт-испытатель». В дальнейшем проходил подготовку в составе группы специализации и совершенствования по программе МКС.

С июня 2015 года по октябрь 2016 года готовился в составе дублирующего экипажа МКС-49/50 в качестве бортинженера ТПК «Союз МС-02» и бортинженера МКС-49/50. С декабря 2017 года по апрель 2018 года Н. Тихонов проходил подготовку в составе основного экипажа МКС-57/58 в качестве бортинженера ТПК «Союз МС-10». Состав экипажа был изменен в связи с пересмотром программы полета МКС.

С июня 2018 года по февраль 2020 года космонавт проходил подготовку в составе экипажа МКС-63 в качестве командира ТПК «Союз МС-16» и бортинженера МКС-63. С февраля по июль 2020 года проходил подготовку в составе группы специализации и совершенствования по программе МКС.

Николай Тихонов принял решение уйти из отряда космонавтов в связи с появившимися новыми данными о состоянии здоровья.

В настоящее время в отряде космонавтов Роскосмоса — 31 человек, из них 23 действующих космонавта и 8 кандидатов в космонавты-испытатели.

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