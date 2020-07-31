Н. Журавлев: Скорейшее принятие закона о блокировке финансовых пирамид позволит защитить граждан

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выразил надежду, что эта законодательная инициатива будет принята в осеннюю сессию.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области считает, что необходимо скорейшее принятие закона о блокировке финансовых пирамид.

«Современное законодательство в сфере регулирования рынка ценных бумаг нацелено на защиту добросовестных участников. Совсем недавно мы приняли закон о категоризации инвесторов, который позволит привлечь на рынок инвесторов, в том числе неквалифицированных, разной степени подготовленности и оградить их от рисковых операций», — сказал парламентарий.

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Он отметил, что в то же время продолжают свою деятельность недобросовестные форекс-дилеры, финансовые пирамиды. Центральный банк продолжает фиксировать увеличение рекламных предложений так называемых юристов или юридических компаний, предлагающих помощь по возврату средств гражданам, пострадавшим от мошеннических действий. Привлекать клиентов и за вознаграждение оказывать псевдо услуги стало возможным через интернет благодаря современным технологическим приемам.

Принятие данного закона позволит оперативно блокировать мошеннические сайты, до того как они успели собрать средства граждан

«Чтобы предотвратить такую практику надо действовать по нескольким направлениям. Первое, что сможет защитить граждан, это скорейшее принятие внесенной важной законодательной инициативы сенаторов и депутатов о блокировке сайтов финансовых пирамид и нелегальных кредиторов. Принятие данного закона позволит оперативно блокировать мошеннические сайты, до того как они успели собрать средства граждан, в том числе, сайты, нацеленные на фишинг, распространяющие вредоносное программное обеспечение для технических устройств. В предстоящую осеннюю сессию работа над ним будет продолжена, и мы рассчитываем на его скорейшее принятие», — сказал Николай Журавлев.

Второе – это повышать правовую и финансовую культуру граждан, особенно молодежи, пенсионеров, создавать системы финансового образования и информирования потребителей финансовых услуг, подчеркнул парламентарий. «Министерство финансов и Банк России уделяют этой работе большое внимание, и на государственном уровне уже многое сделано: создан институт финансового омбудсмена, организована работа юридических консультаций, информирование через официальные сайты госорганов. И эту работу важно продолжать».

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