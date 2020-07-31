О. Алексеев: В 2020 году Саратовская область участвует в 55 федеральных проектах

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании регионального правительства.

Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области принял участие в заседании регионального правительства. Участники мероприятия рассматривали реализацию национальных проектов, работу промышленных предприятий, ситуацию с пожароопасным сезоном.

Сенатор отметил, что в 2020 году Саратовская область участвует в 55 федеральных проектах из 67, осуществляются мероприятия по 19 государственным программам РФ. В этом году планируется строительство и реконструкция 74 объектов, из них 49 должны быть введены в эксплуатацию: 7 дошкольных учреждений, 3 школы, 7 объектов культуры 11 домов для детей-сирот и другие.

Планируется строительство и реконструкция 74 объектов, из них 49 должны быть введены в эксплуатацию: 7 дошкольных учреждений, 3 школы, 7 объектов культуры 11 домов для детей-сирот

«Саратовская область не отстает от других регионов в вопросе реализации национальных проектов. Сейчас руководство ставит задачу сформировать адресные планы национальных проектов на 2021 и последующие годы, постараться принять участие в максимальном количестве программ. К сожалению, регион отстает по намеченным планам по обеспечению жильем детей-сирот, в прошлом году программа была выполнена лишь наполовину. Имеются объекты, по которым срываются конкурсные процедуры. Хотя в целом общая картина, касающаяся исполнения национальных проектов и госпрограмм, в регионе хорошая», – подчеркнул Олег Алексеев.

Парламентарий также рассказал, что доля промышленного производства в структуре валового регионального продукта превышает 32 проц, промышленный комплекс обеспечивает одну треть от суммарных налоговых поступлений в бюджет региона, в промышленности работает почти пятая часть от всех занятых в экономике области. «По показателям работы промышленности апрель, в сложившихся с коронавирусом условиях, оказался сложным месяцем. В мае-июне наметилась положительная динамика: по итогам I полугодия индекс промышленного производства в области составил 97,4 процента (по РФ — 96,5 процентов)», – сообщил сенатор.

Парламентарий также сообщил, что в связи с аномальной жарой в регионе введен особый противопожарный режим и ограничено посещение лесов жителями. «С прошлого года профильное министерство переходит на автоматизированную систему дистанционного мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров. Уже установлено 12 камер, что позволило снизить площадь лесных пожаров на момент обнаружения на 35 процентов по сравнению со средними данными за 5 лет. Для раннего выявления также будут приобретены шесть беспилотников», – подытожил Олег Алексеев.

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