Прозрачность повышает эффективность работы центральных банков и уровень доверия к ним

Тобиас Адриан, Гиат Шабсиг и Ашраф Хан

30 июля 2020 г.

После мирового финансового кризиса 2008 года роль и функции центральных банков стали шире и сложнее. Нестандартный характер и растущий масштаб интервенций (который наблюдается во время пандемии COVID-19) привлекают повышенное внимание. В целях сохранения общественной поддержки, защиты независимости и усиления эффективности мер политики необходимо повысить прозрачность и подотчетность.

МВФ разработал Кодекс прозрачности для центральных банков, чтобы помочь странам-членам удовлетворить эти потребности и повысить уровень доверия и поддержки. Он нацелен на то, чтобы обеспечить более эффективную коммуникацию между центральными банками и различными заинтересованными сторонами, уменьшая неопределенность и способствуя выбору более оптимальных вариантов политики.

Подотчетность и эффективность

Список видов деятельности, в которой участвуют центральные банки, постоянно расширяется. Например, они все больше берут на себя надзорные и другие функции, связанные с финансовой стабильностью. Прозрачность является инструментом обеспечения подотчетности, позволяющим общественности лучше понять, каким образом эти меры служат ее интересам и как они соответствуют действующим мандатам, и имеет конечной целью повышение эффективности. Расширение сфер ответственности и значительное увеличение балансов привели к усилению требований к центральным банкам лучше разъяснять, что они делают, как и зачем. Это особенно важно в условиях, когда их независимость во многих странах привлекает пристальное внимание. Говоря языком центральных банков, прозрачность и подотчетность становятся залоговым обеспечением независимости.

Новый кодекс является частью более широкого интереса МВФ к вопросам подотчетности и управления. Как добровольный кодекс он позволяет центральным банкам оценить прозрачность в пяти ключевых областях или «компонентах»: управлении, мерах политики, операциях, результатах и официальных отношениях. В рамках каждого компонента в кодексе представлен перечень оптимальных методов от «основных» до «расширенных» и «всеобъемлющих» по ключевым функциям, таким как денежно-кредитная или макропруденциальная политика.



Этот широкий диапазон методов учитывает огромное разнообразие центральных банков 189 стран-членов МВФ с точки зрения их правовых основ, механизмов управления и уровней экономического и финансового развития. Каждый центральный банк и заинтересованные стороны могут определить, соблюден ли баланс прозрачности на практике и в конкретных условиях каждой страны. Важно отметить, что он не представляет собой инструмент ранжирования и воздерживается от выражения предпочтений или предоставления рекомендаций относительно полномочий, организационной структуры или процедур управления.

В кодексе признается, что прозрачность сама по себе не является абсолютной или конечной целью. Центральные банки имеют законные основания отсрочить или приостановить опубликование информации, которая может повлиять на ситуацию на рынке, а также соображений относительно финансовой стабильности и персональных данных. Конфиденциальность особенно важна в случае валютных интервенций, управления резервами, решений органа надзора в отношении отдельных учреждений и экстренной поддержки ликвидности. Кодекс содержит необходимые оговорки и определяет общий принцип, согласно которому центральный банк должен разрабатывать четкие меры политики с разъяснением и обоснованием сохранения конфиденциальности информации.

Диалог с заинтересованными сторонами

При подготовке кодекса прозрачности проводились широкие консультации с центральными банками, валютными союзами, международными финансовыми организациями и организациями, устанавливающими стандарты. В частности, 73 центральных банка, представляющие страны из различных регионов и с разным уровнем экономического развития, внесли в него большой вклад. Консультативная группа, состоящая из выдающихся ученых и бывших управляющих, привнесла дополнительные перспективы и поделилась практическим опытом.

Одна из задач заключалась в том, чтобы кодекс применялся ко всем странам и различным центральным банкам, независимо от уровня их доходов, курсового режима или географического положения. Кодекс задумывался таким образом, чтобы оценки могли производиться в полном объеме или с использованием набора принципов и методов, которые наилучшим образом соответствуют конкретным обстоятельствам. Персонал МВФ может оказать содействие в проведении оценок, которые также могут быть использованы в качестве диагностического инструмента для разработки целевых программ развития потенциала. В целях содействия его внедрению в ближайшие годы будет проведен ряд пилотных оценок.

Представители стран-членов в Исполнительном совете МВФ высоко оценили гибкость и внимание к конкретным обстоятельствам. При утверждении кодекса в середине июля они отметили в заявлении что это «своевременный и полезный инструмент для центральных банков, который регулирует их практику обеспечения прозрачности и укрепляет подотчетность, обеспечивая более эффективные результаты политики и большую полноту информации для диалога с заинтересованными сторонами».

Кодекс прозрачности МВФ, разработанный при участии центральных банков и для них, поможет им продолжить играть критически важную роль, сохраняя и укрепляя поддержку со стороны заинтересованных сторон и всего общества. В условиях, когда центральные банки вновь призваны активизировать свои действия, им крайне важно продолжать укреплять свой авторитет и повышать доверие к ним среди граждан, которым они в конечном итоге служат.

