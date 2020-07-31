Село Меркуши в Пермском крае получило природный газ

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

31 июля 2020, 15:45

Сегодня в селе Меркуши Частинского района Пермского края состоялся торжественный пуск газа. В мероприятии приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, генеральный директор «Газпром газораспределение Пермь» Сергей Черезов и жители поселка.

Газификация села стала возможна благодаря вводу в эксплуатацию межпоселкового газопровода, построенного в рамках Программы газификации регионов РФ ПАО «Газпром», инвестор — ООО «Газпром межрегионгаз». Это один из самых больших газопроводов в Пермском крае. Его протяженность составляет 58 км, охватывает сразу 2 муниципальных района и дает техническую возможность подключения сразу 9 населенным пунктам.

«Газификация региона остается одним из ключевых направлений в работе правительства. За последние несколько лет темпы развития газовой отрасли существенно выросли, и мы стараемся не останавливаться на достигнутом и продолжаем активно развивать строительство новых газовых сетей», — сказал Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Для газоснабжения потребителей микрорайона построены подводящие газопроводы общей протяженностью 10,5 км. Возможность подключиться к сетевому газу в селе получили 223 домовладения и 2 котельные. Также появилась техническая возможность строительства котельной для обеспечения теплом социальных объектов: школы, детского сада и фельдшерско-акушерского пункта. Общий объем финансирования на реализацию данного объекта составил 40,737 млн рублей.

«Газификация региона — это системная работа, основанная на партнерском сотрудничестве с органами власти. Наличие газа в сельской местности играет важную роль для экономического развития. Вместе с газом в дома жителей приходит комфорт, тепло и уют, а значит повышается уровень и качество жизни населения», — отметил генеральный директор «Газпром газораспределение Пермь» Сергей Черезов.

Справка

Пермский край участвует в Программе газификации регионов РФ ПАО «Газпром» с 2005 года. Инвестиции ПАО «Газпром» в газификацию Пермского края с начала реализации Программы составили более 7 млрд рублей. За это время построено 44 межпоселковых газопровода общей протяженностью свыше 700 километров. Обеспечено газом 75 населенных пунктов, создана техническая возможность для подключения 16 000 домовладений.

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