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#Протон-ПМ#Главное#НПО Энергомаш31.07.2020 11:36

Сотрудники Протон-ПМ освоили новое измерительное оборудование

Сотрудники компании «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») получили возможность проводить линейно-угловые измерения при помощи бесконтактного видеоизмерительного микроскопа. Новое оборудование установлено в Центральной измерительной лаборатории предприятия.

Прибор обладает широкими возможностями в измерении различных поверхностей деталей и обработке данных, большим диапазоном измерений, а также обеспечивает их высокую стабильность. Программное обеспечение нового оборудования позволяет проводить множество построений и определять большое количество параметров, в автоматическом режиме выдавать протокол измерений.

Алексей Спирин, главный метролог Протон-ПМ: «Теперь при определении размеров однотипных деталей мы можем написать и сохранить программу, что значительно увеличивает скорость измерений. Когда требуется воспроизвести геометрию объекта, быстро определив его основные параметры, можно применить функцию сканирования. Более того, новый микроскоп позволяет снять облако точек по контуру, а потом сохранить его и перенести в AutoCAD, и уже непосредственно в этой программе работать с созданной „цифровой копией“ (так называемый обратный инжиниринг)».

Рассматривается возможность приобрести подобные видеоизмерительные микроскопы и в другие подразделения Протон-ПМ, что позволит сократить время контроля оснастки и средств допускового контроля.

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