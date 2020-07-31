С. Белоусов: Создание «зон активного пчеловодства» на территории субъектов РФ послужит развитию этой отрасли

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказал о подготовленных поправках к проекту федерального закона «О пчеловодстве в Российской Федерации».

Одной из мер по реализации государственной политики в области развития пчеловодства может стать создание «зон активного пчеловодства» на территории субъектов РФ, в границах которых пчеловодство является одной из ведущих подотраслей сельского хозяйства, с установлением особого режима пользования лесными ресурсами и земельными угодьями. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов. БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края

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Сенатор стал одним из авторов поправок к проекту федерального закона «О пчеловодстве в Российской Федерации», который планируется к рассмотрению во втором чтении. Среди авторов поправок — председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова. РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области

Как отметил Сергей Белоусов, устойчивое развитие сельского хозяйства в стране напрямую связано с защитой пчел и других опылителей растений. Поэтому в целях развития пчеловодства, повышения продуктивности сельского хозяйства в этой области, обеспечения населения качественной продукцией отрасль нуждается в дополнительном нормативно-правовом регулировании.

По словам сенатора, поправками предлагается расширить и уточнить основные понятия, используемые в законопроекте, определив, что такое «стационарная» и «нестационарная» пасеки, «источники медосбора», а также конкретизировать основные цели государственной политики в области пчеловодства.

«Каждый год количество пчелосемей в стране сокращается на полтора — два процента. Фальсификат занял 40 процентов российского рынка меда, в последние 3–5 лет не растут объемы производства и экспорта меда, снижается рентабельность пчеловодства и его привлекательность для российского и зарубежного бизнеса. Плюс ко всему истощаются кадры, специальность «пчеловод» сокращается во многих высших и средних специальных учебных заведениях, падает престиж профессии в целом. Для решения этих и других проблем необходима постоянная всесторонняя поддержка пчеловодства на государственном уровне», — уверен Сергей Белоусов.

В поправках к законопроекту отмечается высокий потенциал отрасли для развития сельских территорий и обеспечения занятости сельского населения, а также акцентируется внимание на необходимости обеспечения сохранности и преумножения дикорастущих растений-медоносов, без которых практически невозможно получение пчеловодческой продукции в достаточных объемах с высокими качественными характеристиками.

По мнению Сергея Белоусова, «зоны активного пчеловодства» нужны для организации племенных пчелопитомников и работы промышленных пасек, когда необходимы достаточные природные условия для содержания пчелиных семей и значительные по площади земельные и лесные угодья в качестве источников медосбора. Эта мера также позволит эффективно решать вопросы создания и развития органических, экологически чистых пасек и организации заповедных зон с целью сохранения известных аборигенных пчел.

Сенатор также сообщил о подготовленном Министерством сельского хозяйства РФ законопроекте по вопросу наделения Россельхознадзора полномочием на осуществление государственного надзора за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами, в том числе за соблюдением регламентов их применения. Документ уже согласован с Министерством юстиции РФ и направлен в Правительство РФ.

Сергей Белоусов выразил уверенность, что общими усилиями, совместно с пчеловодами-практиками, активными представителями общественности и органами исполнительной власти субъектов РФ получится самым эффективным способом решать важные вопросы в области развития пчеловодства.

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