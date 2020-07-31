С. Березкин: Ярославль внес большой вклад в приближение Великой Победы

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал присвоение Ярославлю почетного звания «Город трудовой доблести».

Представитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области принял участие в заседании рабочей группы Организационного комитета по обсуждению плана мероприятий в честь присвоения городу Ярославлю почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести».

Сенатор напомнил, что 2 июля 2020 года Указом Президента РФ городу Ярославлю было присвоено почетное звание РФ «Город трудовой доблести». Труженики предприятий города своим трудовым героизмом и самоотверженностью внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

В рамках проведённого заседания обсудили вопросы установки в городе Ярославле памятной стелы в честь присвоения городу звания «Город трудовой доблести» и увековечивания трудового подвига тружеников предприятий Ярославля памятным знаками.

Сергей Березкин принял участие в заседании рабочей группы Организационного комитета по обсуждению плана мероприятий в честь присвоения городу Ярославлю почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести»

Сергей Березкин обратил особое внимание на необходимость тщательной проработки «Положения о памятных знаках» предприятий и уточнения критериев с целью объективного определения и утверждения перечня этих предприятий.

Ярославль внес большой вклад в приближение Великой Победы и по праву заслужил присвоение это гордого звания

Парламентарий подчеркнул, что Ярославль внес большой вклад в приближение Великой Победы и по праву заслужил присвоение это гордого звания. В годы войны регион был важнейшим центром производства.

«Достойное призвание заслуг ярославцев! Подвиги наших земляков на трудовом фронте, в прифронтовой по сути, Ярославской области – это и часть личной, семейной истории. Для всех нас дорога и очень важна эта высокая оценка. Благодарен губернатору нашего региона за убедительную и последовательную позицию в представлении Ярославля к этому высокому званию», — отметил сенатор.

Сергей Березкин особо подчеркнул, что это очередная заслуга и показатель работы руководства региона.

«За 4 года в должности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов МироновДмитрий ЮрьевичГубернатор Ярославской области и его команда добились высоких результатов в решении задач социально-экономического развития региона», — сказал он.

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