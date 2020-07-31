Т. Гигель: Важно формировать у детей и подростков ответственность за сохранение леса от пожара

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята–Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы» реализуется программа по защите леса от пожара, рассказала сенатор.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, член программного комитета Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята–Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы» Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай провела с представителями программного комитета встречу по вопросу формирования у детей и подростков ответственности за сохранение леса от пожара.

Сенатор отметила, что сохранение лесов российских регионов — крайне важная и актуальная задача. Она подчеркнула, что в большинстве случаев пожары в лесу происходят по вине самого человека из‑за безответственного поведения, отсутствия пропаганды правильного поведения на природе, недостаточной работы по обучению детей правилам обращения с огнем в лесу.

Мы приступили к реализации программы «Школа Эколят: спаси своего друга!» по защите леса от пожара с участием подрастающего поколения

Татьяна Гигель обратила внимание на то, что на сегодняшний день, к сожалению, пока не существует единых комплексных образовательных и воспитательных инструментариев в этом направлении. «Поэтому в рамках Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята–Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы» мы приступили к реализации программы «Школа Эколят: спаси своего друга!» по защите леса от пожара с участием подрастающего поколения, которую планируем осуществлять при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства», — сообщила сенатор.

Руководитель Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята–Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы» Владимир Зотов рассказал об этой программе. По его мнению, реализация программы с участием дошкольных образовательных организаций и школ будет способствовать дальнейшему развитию экологического образования, культуры и просвещения на территории российских регионов, формированию у воспитанников и учащихся богатого внутреннего мира и системы ценностных отношений к лесу.

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, член программного комитета Наталия Косихина КосихинаНаталия Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области поддержала идею развития в рамках проектов тематики сохранения леса от пожара. Она указала, что целью программы «Школа Эколят: спаси своего друга!» должно стать формирование у ребенка уважительного и бережного отношения к лесу, его растительному и животному миру, чувства ответственности за сохранение и спасение леса от пожара.

По мнению члена Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, члена программного комитета проектов Геннадия Орденова, ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области программа может использоваться в рамках дополнительного образования в учебно-воспитательном процессе дошкольных учреждений и школ. Деятельность в рамках этой программы должна рассматриваться как составная часть общего образовательно-воспитательного процесса и предполагать использование комплексного подхода в обучении и воспитании в области сохранения природы.

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