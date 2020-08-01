В Адыгее по требованию межрайонной прокуратуры восстановлено уличное освещение в двух населенных пунктах

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Теучежская межрайонная прокуратура Республики Адыгея провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

Установлено, что на четырех улицах в двух населенных пунктах Теучежского района, где проживают почти 20 семей, в течение трех недель вдоль дорог отсутствовало уличное освещение.

Обязанность по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе путем организации уличного освещения населенных пунктов, относится к полномочиям органов местного самоуправления.

Отсутствие надлежащего освещения на улицах в темное время суток затрудняет работу специализированных служб, влечет опасность возникновения аварийных ситуаций в сфере дорожного движения.

В связи с этим прокуратура обратилась в Теучежский районный суд с иском о возложении на муниципалитеты обязанности по организации уличного освещения дорог в населенных пунктах. Заявления удовлетворены. В настоящее время освещение восстановлено.

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