В Новгородской области по иску прокурора взысканы деньги, затраченные инвалидом на приобретение лекарства

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Старорусская межрайонная прокуратура Новгородской области по обращению местного жителя провела проверку соблюдения законодательства в области лекарственного обеспечения.

Установлено, что в нарушение Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 57-летний местный житель, являющийся инвалидом, с сентября 2019 года не обеспечивался жизненно важным лекарственным препаратом.

Мужчина вынужден был приобрести дорогостоящее лекарство за счет собственных средств, затратив 95 тыс. рублей.

По данному факту прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с регионального министерства здравоохранения средств, затраченных на приобретение препарата.

Решением суда требования прокурора удовлетворены, в пользу заявителя взысканы и возвращены затраченные на приобретение лекарства средства.

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