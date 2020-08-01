Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Восточный#Космодромы01.08.2020 07:30

Железнодорожное управление ЦЭНКИ на Восточном наращивает мощности

Более 50 километров железнодорожных путей, 28 переездов, 80 стрелочных переводов и уникальные тепловозы. Специалисты службы перевозок Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») круглосуточно обеспечивают безопасность движения поездов, своевременную подачу вагонов, контролируют точность маневровых передвижений, бесперебойную работу локомотивов.

Десятки километров железнодорожного пути — это зона ответственности специалистов путевого хозяйства Космического центра «Восточный». От работы монтеров пути зависит безопасность железнодорожного движения на космодроме. Ведь груз, который здесь принимают, требует особого отношения.

Олег Бояркин, начальник службы путевого хозяйства Управления железнодорожного транспорта филиала ЦЭНКИ: «Текущее содержание является трудоемкой работой, тяжелой в любое время года в не зависимости зима, лето, жарко очень, но специалисты у нас широкого профиля и своей направленной деятельности».

Транспортировка ракеты — масштабная и кропотливая работа, поэтому машинисты, которые принимают и транспортируют космический груз, имеют особые профессиональные навыки.

Александр Сорокин, машинист тепловоза Управления железнодорожного транспорта филиала ЦЭНКИ: «Тепловозы, которыми мы сейчас управляем, уникальны — созданы специально для транспортировки ракет на космодроме Восточный. Тепловоз оборудован поддержанием скорости, он полностью автоматизирован, оборудован видеонаблюдением и реостатным торможением.

Обеспечивают работу железнодорожного управления Космического центра «Восточный» почти 100 человек — это три службы и два отдела. Их основная задача — перевозка ракеты-носителя: сначала ее составные части транспортируют со станции Ледяной до Технического комплекса, а после, уже готовое изделие, вывозят на стартовый комплекс. Принимают железнодорожники и другие специальные грузы для пусковых кампаний, в том числе компоненты ракетного топлива, перевозят топливо для жилищно-коммунального хозяйства космодрома. Большой объем перевозок приходится на технологическое оборудование для строящегося стартового комплекса Ангара.

В ближайшие годы железнодорожное хозяйство космодрома Восточный вырастет в разы, уже начались работы по завершению строительства первой очереди, а это железнодорожные пути на комплекс хранения компонентов ракетного топлива и в аэропорт. Всего, согласно проекту, в ведении Космического центра «Восточный» будет более 100 километров путей, появятся дополнительные здания и сооружения.

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