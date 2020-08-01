Карельская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о защите прав предпринимателей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Карельская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора).

Установлено, что должностными лицами Государственной инспекции труда по Республике Карелия проведены внеплановые проверки в отношении коммерческой организации, специализирующейся на перевозке грузов водным транспортом. При этом соответствующая информация в единый реестр проверок в ряде случаев не вносилась или содержала недостоверные сведения.

В связи с этим прокуратура возбудила в отношении должностного лица контролирующего органа дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 19.6.1 КоАП РФ (невнесение информации о проверке в Единый реестр проверок и внесение два и более раза в течение одного года недостоверной информации о проверке в единый реестр проверок). Кроме того, начальнику Государственной инспекции труда по Республике Карелия внесено представление с требованием устранить допущенные нарушения закона.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования должностные лица этого органа привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.

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