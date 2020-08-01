Под руководством Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова органы прокуратуры продолжают надзорное сопровождение реализации национальных проектов

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокурорами ведется системная работа по выявлению и пресечению нарушений закона при реализации национальных проектов.

Первостепенное значение уделено недопущению срыва социально значимых мероприятий и обеспечению сохранности бюджетных средств.

Так, после вмешательства прокуратуры Забайкальского края в 6 новых фельдшерско-акушерских пунктах устранены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, препятствовавшие получению лицензий и оказанию населению медицинской помощи.

В Амурской области мерами прокурорского реагирования обеспечено заключение более 200 контрактов на реализацию мероприятий по расселению аварийного жилья и благоустройству общественных территорий на сумму около 600 млн. рублей.

Прокуратурой Республики Дагестан внесено представление Председателю республиканского Правительства в связи с длительным неоказанием уполномоченным фондом финансовой поддержки предпринимателям в виде микрозаймов, несмотря на поступающие от них заявки.

В Ростовской области прокурор в судебном порядке потребовал назначить гражданину ежемесячную выплату в связи с рождением ребенка.

Транспортными прокурорами в суды предъявлено 10 исков о взыскании расходов на услуги санитарной авиации с лиц, виновных в причинении вреда здоровью.

В Приморском крае по инициативе прокурора возбуждено 8 уголовных дел по фактам хищений средств материнского капитала путем заключения фиктивных сделок с недвижимым имуществом.

Прокуратурой г. Чебоксары в следственный орган направлены материалы о предъявлении и оплате невыполненных работ по строительству очистных сооружений на сумму более 27 млн рублей.

По итогам проверки прокуратуры Новгородской области возбуждено уголовное дело по статье 293 (халатность) УК РФ в связи с отсутствием должного контроля за строительством детского сада и причинением бюджету ущерба в размере около 30 млн рублей.

Аналогичное уголовное дело возбуждено на основании материалов прокуратуры в Саратовской области ввиду завышения стоимости работ по муниципальному контракту на возведение здания дошкольного образовательного учреждения.

Всего за прошедшую неделю прокурорами пресечено более 300 нарушений закона, для чего внесено свыше 200 актов реагирования, по материалам прокурорских проверок возбуждено 19 уголовных дел.

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